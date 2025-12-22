Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Firmenchef verärgert

Lehrlinge und ihre Odyssee zu Vorbereitungskursen

Kärnten
22.12.2025 14:03
Firmenchef Max Lackner fordert Verbesserungen bei Angebot von Vorbereitungskursen.
Firmenchef Max Lackner fordert Verbesserungen bei Angebot von Vorbereitungskursen.(Bild: Elisa Aschbacher)

Spät, lang und anstrengend. So bezeichnet ein Metalltechniker Max Lackner das Angebot von Vorbereitungskursen für seine Lehrlinge. Der Unternehmer aus Oberkärnten fordert Verbesserungen für junge Arbeitskräfte von morgen. 

0 Kommentare

Eine weite Anreise zu ihren Vorbereitungskursen für die bevorstehenden Lehrabschlussprüfungen haben besonders die Oberkärntner Lehrlinge aus den einzelnen Tälern. Davon kann Max Lackner, Chef der Metalltechnikfirma in Rangersdorf, ein Lied singen. „Das ist ein veraltetes System, seit Jahren ändert sich hier nichts“, will sich der Unternehmer für mehr Erleichterung einsetzen. 

Lackner muss alle Jahre wieder beobachten, wie anstrengend das für die jungen Arbeitskräfte von morgen ist. „Unser Betrieb befindet sich im Mölltal. Die Kurse in Klagenfurt. Die Schüler müssen in beide Richtung mehr als 200 Kilometer an einem Tag zurücklegen. Und das auch noch nach der Arbeit am Abend.“ Denn die Kurse finden an einem Samstag tagsüber und an sechs Abenden von 18 bis 22 Uhr statt. „Eine ungute Zeit!“, ärgert er sich. 

„Veraltetes System“
Der Unternehmer spricht von einem veralteten System in Kärnten. „In anderen Bundesländern werden die Kurse komprimierter – an zwei bis drei Tagen – und tagsüber angeboten. Das wäre für viele Anreisende vom Land auch viel einfacher“, schlägt Lackner vor. „Es geht hier schließlich um künftige Arbeitskräfte, die ja ohnehin schwer bei uns zu finden sind!“

Der Wifi Kärnten, die auch die Vorbereitungskurse anbietet, ist das Problem bekannt. „Wir haben aber in Kärnten nicht so viele Lehrlinge wie beispielsweise in Oberösterreich, deshalb sind auch die Kursangebote anders“, heißt es auf „Krone“-Anfrage. Dennoch sei man bemüht, vor allem für Lehrlinge aus der ländlichen Region eine Lösung zu schaffen. 

Zum hätten die sich Verantwortliche bereits um Verbesserungen bemüht, aber „was einem passt, passt dem anderen wieder nicht. Wir haben versucht, tagsüber Kurse zu veranstalten. Hier müssen aber auch Arbeitgeber mitspielen und ihre Lehrlinge freistellen“, heißt es weiter. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.003 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
128.340 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
100.823 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Kärnten
Firmenchef verärgert
Lehrlinge und ihre Odyssee zu Vorbereitungskursen
Angebot im Lavanttal
Mit salziger Luft und Spielzeit durch den Winter
Umbau für 70.000 Euro?
Neuer Plan für beliebten Platz am Klopeiner See
Geschichtsvereinspreis
Forschen ist „nice“: Maturanten stöbern im Archiv
Mahnung an Austria
Ultimatum fix: Kommt kein Geld, sind Spieler weg!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf