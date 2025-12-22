Lehrlinge und ihre Odyssee zu Vorbereitungskursen

Lackner muss alle Jahre wieder beobachten, wie anstrengend das für die jungen Arbeitskräfte von morgen ist. „Unser Betrieb befindet sich im Mölltal. Die Kurse in Klagenfurt. Die Schüler müssen in beide Richtung mehr als 200 Kilometer an einem Tag zurücklegen. Und das auch noch nach der Arbeit am Abend.“ Denn die Kurse finden an einem Samstag tagsüber und an sechs Abenden von 18 bis 22 Uhr statt. „Eine ungute Zeit!“, ärgert er sich.