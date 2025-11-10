Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde tagelang gesucht

32-Jähriger stürzte bei Bergtour 100 Meter in Tod

Tirol
10.11.2025 18:04
Auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol war bei der Suche im Einsatz.
Auch der Polizeihubschrauber Libelle Tirol war bei der Suche im Einsatz.(Bild: Birbaumer Christof)

Tragisch endete am Wochenende für einen Deutschen (32) eine Bergtour in Tirol! Nachdem der Mann, der alleine unterwegs war, als vermisst gemeldet worden war, entdeckten die Einsatzkräfte am Montagvormittag den 32-Jährigen leblos unterhalb der Lärchwand im Gemeindegebiet von Weißenbach am Lech. Der 32-Jährige dürfte ausgerutscht und in den Tod gestürzt sein.

0 Kommentare

Der 32-Jährige stieg am Samstag von Hinterstein zum Prinz-Luitpold-Haus auf und übernachtete dort im Winterraum. „Am nächsten Morgen setzte er gegen 8.30 Uhr seine Tour allein über den Jubiläumsweg in Richtung Giebelhaus fort“, heißt es seitens der Polizei.

Von Bruder als vermisst gemeldet
Nachdem seit dem Nachmittag aber kein Kontakt mehr zu dem Alpinisten bestanden hatte, verständigte sein Bruder die Bergwacht Hinterstein. „Aufgrund der Grenznähe wurde auch die Leitstelle Tirol informiert“, informierte die Exekutive. Die Bergrettung Stanzach führte in der Nacht auf Sonntag mehrere Drohnenflüge durch, doch diese blieben ohne Erfolg.

Lesen Sie auch:
Der Top-Banker wurde in einer Klamm tot gefunden.
In Klamm abgestürzt
Tragödie am Berg: Opfer ist bekannter Top-Banker
26.09.2025

Am Montag wurde dann die Suche durch die Alpinpolizei Lermoos und die Libelle Tirol fortgesetzt. Kurz vor 10 Uhr konnte der Vermisste unterhalb der Lärchwand leblos aufgefunden werden. „Ersten Ermittlungen zufolge rutschte der Mann vermutlich selbstverschuldet aus und stürzte etwa 90 bis 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab“, so die Ermittler.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Tirol
Polizei
BergtourWochenende
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
172.682 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
117.348 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
104.612 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf