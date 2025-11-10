32-Jähriger stürzte bei Bergtour 100 Meter in Tod

Von Bruder als vermisst gemeldet

Nachdem seit dem Nachmittag aber kein Kontakt mehr zu dem Alpinisten bestanden hatte, verständigte sein Bruder die Bergwacht Hinterstein. „Aufgrund der Grenznähe wurde auch die Leitstelle Tirol informiert“, informierte die Exekutive. Die Bergrettung Stanzach führte in der Nacht auf Sonntag mehrere Drohnenflüge durch, doch diese blieben ohne Erfolg.