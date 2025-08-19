So macht Lernen in der Schule endlich wieder Spaß!

Wie tickt das Gehirn Ihres Kindes?

Wesentlich für die Merkfähigkeit ist auch die richtige Lernstrategie. Sie verkürzt die Lernzeit nämlich um bis zu 90 Prozent! Dafür eruiert Rasl zuerst, welcher Lerntyp ein Kind ist, also über welchen Sinneskanal es bevorzugt kommuniziert und Informationen aufnimmt. Danach werden gemeinsam entsprechende Eselsbrücken erarbeitet: „Ein visueller Lerntyp lernt am besten durch Schaubilder, ein auditiver durch lautes Vorlesen oder Audiodateien, ein haptischer durch Bewegung und Verknüpfungen. Beim Lernen von Vokabeln etwa ist es hilfreich, die Fremdwörter in ident klingende Wortbilder umzuwandeln.“ Viele Einzelinfos kann man sich wiederum mit der „Geschichten-Technik“ merken: „Es geht darum, bewusste Orte im Gehirn zu schaffen, um abgelegtes Wissen wieder leicht finden zu können.“