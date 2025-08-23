Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Punkt erreicht“

Kärntens Ärzte warnen vor Kassen-Kollaps

Ärztekammer
23.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Nico Stengert - stock.adobe.com)

Protest für faire Bedingungen – Kärntens Mediziner schlagen Alarm: Ohne gerechte Bezahlung und weniger Bürokratie droht die Versorgung der Patientinnen und Patienten ernsthaft zu leiden.

Seit Jahren versucht die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), Kosten zu sparen – auf Kosten der Ärztinnen und Ärzte, sagt Dr. Erich Maurer, der seit 19 Jahren als Kassenarzt tätig ist. „Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem wir uns dagegen auflehnen.“ Die steigende Lebenserwartung und der demografische Wandel bringen eine Flut an neuen Diagnosen und einen höheren Behandlungsbedarf.

Zitat Icon

„Ohne moderne Medizin ist das nicht mehr zu bewältigen. Aber diese Leistungen haben ihren Preis – und der wird uns schlicht nicht bezahlt.“

Dr. Erich Maurer, seit 19 Jahren Kassenarzt

Bild: Johannes Puch

Die ÖGK ignoriere, so Maurer, die realen Bedingungen: „Sie bezahlt uns nur eine bestimmte Anzahl an Leistungen (Limits), alles darüber hinaus bleibt unvergütet.“ Damit würden Ärztinnen und Ärzte nicht nur finanziell unter Druck gesetzt, sondern durch immer neue bürokratische Auflagen zusätzlich belastet.

Medizin nach Leitlinien, nicht nach Limits

Für Maurer steht fest: „Ich will eine qualitätsvolle, leitliniengerechte Medizin machen, die sich an den Bedürfnissen meiner Patientinnen und Patienten orientiert – nicht an Limits der ÖGK.“ Ihm sei wichtig, nach aktuellem Stand der Wissenschaft zu handeln, frei von ökonomischen Zielvorgaben und Einschränkungen.

Versorgung in Gefahr

Die Ärztekammer Kärnten warnt: Ohne faire Arbeitsbedingungen drohen unbesetzte Kassenstellen und damit noch längere Wartezeiten für die Bevölkerung. Viele Ärztinnen und Ärzte stehen vor der Pension, doch Nachwuchs findet sich kaum. Die Folgen für Patientinnen und Patienten wären gravierend. 

Kärntens Ärztinnen und Ärzte fordern deshalb: Mehr Fairness, gerechte Honorare und weniger Bürokratie – damit das öffentliche Gesundheitssystem nicht ins Wanken gerät.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
136.195 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
92.681 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
87.038 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2305 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1157 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1122 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Ärztekammer
„Punkt erreicht“
Kärntens Ärzte warnen vor Kassen-Kollaps
Ärzte protestieren
Honorarkürzungen gefährden Patientenversorgung
Alarmruf in Kärnten
Kassenärzte warnen vor Versorgungslücken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf