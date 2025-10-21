Camping im Wald: Prominenter Protest immer lauter

Protestgruppe wächst weiter

Sein Blick streift über das glitzernde Wasser und die Wiesen, die bald unter Asphalt begraben sein könnten. Man spürt die Entschlossenheit eines Mannes, der – wie der legendäre Künstler Ernst Molden – für die Rettung der Heimat kämpft! Auch Zeno Stanek, Intendant und Gründer des renommierten Schrammelklang-Festivals in Litschau, sieht das Projekt dem Vernehmen nach kritisch.