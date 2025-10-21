Bosnier (61) als eifriger Busfahrer vor Gericht

Viel zu tun bei Verwandtschaft und Haus am Balkan

Seine Verwandtschaft wohne in Kroatien, er selbst habe ein Haus in Bosnien. Da gebe es viel zu tun. Die Fahrten habe er aber mit dem eigenen Pkw oder später mit dem auf seine Frau zugelassenen VW-Kleinbus unternommen. Einen richtigen Busführerschein besitze er nämlich gar nicht. Was auch die Ehefrau und der gemeinsame Sohn im Zeugenstand bestätigen.