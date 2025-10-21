Die Schwächen und Stärken des Mercosur-Abkommens

Trumps Zollpolitik beschleunigt Mercosur-Deal

Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump macht jedoch die Suche nach neuen Handelspartnern dringender denn je. Es geht um einen Markt von knapp 300 Millionen Menschen und damit fast so viel wie in den USA (330 Millionen). Europa ist der größte Investor in diesem Staat und sie haben noch kein Abkommen mit den USA oder China. Aber Europa verliert zunehmend den Vorteil. Teilweise hängen Maschinenteile ein halbes Jahr im Zoll. Die Zollschranken für Europa betragen bei Transport, Chemie und Maschinen zwischen 20 und 30 Prozent. Im Landwirtschaftsbereich ist der Markt komplett zu oder es gibt Quote.