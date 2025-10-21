Anschlagserie in Maisfeld: Jetzt Täter auf Spur!

„Stets dieselbe Person genannt“

„Der entsprechende Post auf der Facebook-Seite meines Unternehmens wurde unglaublich oft geteilt“, weiß Thaler. Und es gab zahlreiche Reaktionen direkt an Thaler. „Ich erhielt von mehreren Seiten viele Hinweise auf den möglichen Täter, es wurde auch ein konkreter Name genannt“, schildert der Unterländer. „Alle Hinweisgeber nannten stets dieselbe Person, die sie für die Anschläge verdächtigen.“ Freilich: Es fehlt der konkrete Beweis – noch!