Moldawier in Haft

Polizei stoppte Transporter mit gestohlenen Rädern

Salzburg
03.10.2025 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Die Polizei stoppte am Donnerstag bei Radstadt einen Transporter, der voll mit gestohlenen Fahrrädern war. Zwei Moldawier sind in Haft.

Die beiden 40-Jährigen hatten neun Elektrobikes und ein Mountainbike geladen, auf denen sich zum Teil noch die Schlösser befanden und die inzwischen Diebstählen in Westösterreich zugeordnet werden konnten. 

Der Neuwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 30.000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. 

Lesen Sie auch:
Die Täter deaktivierten die Alarmanlage. (Symbolbild)
Mehrere Einbrüche
Einige teure Fahrräder aus Geschäft geklaut
07.03.2025
Zahl erneut gestiegen
Fahrrad-Diebstähle: Salzburg ist Spitzenreiter
23.04.2025

Die Männer waren mit ihrem Kleintransporter in der Ortschaft Mandling in eine Kontrolle der fremden- und grenzpolizeilichen Fahndungseinheit PUMA geraten. Auf der Ladefläche entdeckten die Polizisten dann die gestohlenen Räder, neuwertige Arbeitskleidung und Werkzeug sowie vermeintliches Einbruchswerkzeug. 

Das Duo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. 

Salzburg

Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
