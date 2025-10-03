Polizei stoppte Transporter mit gestohlenen Rädern

Die Polizei stoppte am Donnerstag bei Radstadt einen Transporter, der voll mit gestohlenen Fahrrädern war. Zwei Moldawier sind in Haft.
Die beiden 40-Jährigen hatten neun Elektrobikes und ein Mountainbike geladen, auf denen sich zum Teil noch die Schlösser befanden und die inzwischen Diebstählen in Westösterreich zugeordnet werden konnten.
Der Neuwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 30.000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.
Die Männer waren mit ihrem Kleintransporter in der Ortschaft Mandling in eine Kontrolle der fremden- und grenzpolizeilichen Fahndungseinheit PUMA geraten. Auf der Ladefläche entdeckten die Polizisten dann die gestohlenen Räder, neuwertige Arbeitskleidung und Werkzeug sowie vermeintliches Einbruchswerkzeug.
Das Duo wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
Kommentare
