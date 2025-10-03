Endlich! Salzburgs Pannenbad vor Wiedereröffnung

Die Pannenserie im Salzburger Paracelsusbad soll jetzt ein Ende haben. Das Bad wird nach umfangreichen Sanierungsarbeiten am 14. November wieder aufgesperrt. An der defekten Deckenkonstruktion mussten 7000 Schrauben ausgetauscht werden. Auch eine Sperre beim Saunabecken im Freien ist mittlerweile aufgehoben.
Das Paracelsusbad wurde 2019 noch stolz eröffnet. Das Projekt hatte 60 Millionen Euro verschlungen. Doch schon im Sommer 2023 ging das Desaster los. Unglaubliche 655 Tage lang musste das Pannenbad seither zu bleiben.
Minderwertige Qualität in Deckenkonstruktion verbaut
Es wurde ein massiver Schaden an der Deckenkonstruktion mit fehlerhaften Schrauben festgestellt. Der Betrieb konnte nur vorübergehend wieder aufgenommen werden. Von 30. September 2024 bis Anfang April war offen: Dann starteten die umfangreichen Arbeiten.
Das warme Wasser hatte zu Korrosionsschäden an der Stahlaufhängung der Deckenelemente geführt. 7000 defekte Schrauben mussten ausgetauscht werden. Das Bad war allein während der Sanierung sieben Monate und neun Tage zu.
Die Sanierungskosten betragen 750.000 Euro. Die Stadt muss einen Großteil davon mittragen, weil befürchtet wurde, dass die ausführende Firma Konkurs gehen würde und sich die Kosten dann noch weiter nach oben schrauben. Der Stadtrechnungshof wird die Causa noch prüfen.
Wiedereröffnung im November ist jetzt fix
Jetzt steht der lang ersehnte Tag der Wiedereröffnung fest: Am 14. November soll der reguläre Betrieb wieder starten. Schon eine Woche früher, am 7. November, ist ein Softopening geplant. Wer das Bad noch vor dem großen Ansturm erleben will, kann sich online anmelden.
