Endlich! Salzburgs Pannenbad vor Wiedereröffnung

Wiedereröffnung im November ist jetzt fix

Jetzt steht der lang ersehnte Tag der Wiedereröffnung fest: Am 14. November soll der reguläre Betrieb wieder starten. Schon eine Woche früher, am 7. November, ist ein Softopening geplant. Wer das Bad noch vor dem großen Ansturm erleben will, kann sich online anmelden.