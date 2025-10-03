Liefering vergibt in letzter Sekunde den Sieg

Peham traf doppelt und ließ die Hausherren lange vom Sieg träumen. Danach wurde Liefering aber stärker und kam zurück. Joker Aboubacar Camara traf doppelt, das Momentum hatten danach ganz klar die Lieferinger inne. Und Sekunden vor Abpfiff gab es nach Foul an Ilia Ivanschitz noch Elfmeter für die Elf von Trainer Daniel Beichler. Das war eine Sache für den Kapitän, für Phillip Verhounig. Der Kärntner hatte den zweiten Dreier für sein Team auf dem Fuß, konnte aber nicht verwerten.