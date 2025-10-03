Vorteilswelt
Elfmeter verschossen

Liefering vergibt in letzter Sekunde den Sieg

Salzburg
03.10.2025 19:53
Kapitän Phillip Verhounig verschoss den Elfmeter.
Kapitän Phillip Verhounig verschoss den Elfmeter.(Bild: GEPA)

Liefering und die Unentschieden – das ist heuer eine ganz besondere Beziehung in der 2. Liga. Im neunten Spiel ist es das siebente Remis für die Jungbullen. In Amstetten kämpften sie sich nach 0:2-Rückstand zurück und hatten in den letzten Sekunden noch die große Chance auf den Sieg.

0 Kommentare

Liefering tut sich in dieser Saison schwer beim Gewinnen. Die Gegner haben aber gleichzeitig Probleme, die Jungbullen zu besiegen. Nach dem 0:5 in Runde eins der 2. Liga gegen Lustenau spielte Liefering nämlich bis auf den 3:2-Derbysieg gegen die Austria immer Unentschieden. Das 2:2 in Amstetten am Freitagabend war das siebente Remis von Liefering in dieser Spielzeit.

Peham traf doppelt und ließ die Hausherren lange vom Sieg träumen. Danach wurde Liefering aber stärker und kam zurück. Joker Aboubacar Camara traf doppelt, das Momentum hatten danach ganz klar die Lieferinger inne. Und Sekunden vor Abpfiff gab es nach Foul an Ilia Ivanschitz noch Elfmeter für die Elf von Trainer Daniel Beichler. Das war eine Sache für den Kapitän, für Phillip Verhounig. Der Kärntner hatte den zweiten Dreier für sein Team auf dem Fuß, konnte aber nicht verwerten. 

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

Folgen Sie uns auf