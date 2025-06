Blaulicht für Tierrettung: SPÖ startet Petition

„Mit Blaulicht könnten die Retter bei Tiernotfällen schneller und sicherer zum Einsatzort fahren“, unterstreicht SPÖ-Chef Sven Hergovich die Forderung der Tierrettung. Und Marcus Serringer vom Tiermedizinischen Zentrum in Teesdorf im Bezirk Baden und Christian Bruschek, Präsident der österreichischen Tierrettung bestätigen: „Oft stehen wir bei Einsatzfahrten im Stau. In solchen Fällen kann ein Blaulicht Tierleben retten.“ In Salzburg und Oberösterreich seien Fahrzeuge der Tierrettung bereits mit den blauen Signalleuchten ausgestattet. In Niederösterreich sei dies wegen „veralteter Kriterien“ nicht möglich. An diesen wird aber wohl festgehalten.