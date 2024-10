Jede sechste Rechnung wird zu spät bezahlt

„Die Stimmungslage in der Wirtschaft kommt nicht in die Gänge“, erklärt Ricardo-José Vybiral, Chef des KSV1870. Nur knapp jedes zweite (48 Prozent) bei uns tätige Unternehmen stuft die Geschäftslage als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) sprechen von rückläufigen Umsätzen, so eine KSV1870-Umfrage. Ein Sorgenkind bleibt der Handel, wo nur rund jedes dritte Geschäft „gut“ oder „sehr gut“ läuft.