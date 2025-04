LIVA: Norbert Trawöger ist neuer Brucknerhaus-Chef

Die Herausforderungen in der Zukunft sind groß

Es wird ein Kraftakt: Nach Skandalen und Rücktritten in der LIVA seit Juni 2024 am laufenden Band wurde Mitte März 2025 auch noch ein finanzielles Minus bekannt. Die drohende Bestandsgefährdung konnte nur durch einen Sonderzuschuss von bis zu 1,8 Millionen Euro, der vom Stadtsenat beschlossen wurde, abgewendet werden, die „Krone“ hat darüber berichtet. Neustrukturierungen sind also gefragt.