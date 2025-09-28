Fescher Lederhosen-Look brachte 99ers kein Glück

Schick wie nie zuvor präsentierten sich die 99ers am Samstag um 12.30 Uhr zum traditionellen Frühschoppen-Spiel. Lederhose, weißes Hemd und Trachtenjanker, unter dem frech das Vereinslogo nur zur Hälfte durchblitzte, lachten von den Dressen. Genutzt hat die fesche Wäsche am Ende nichts, der VSV setzte sich 4:3 durch, die 99ers lagen dabei keine einzige Minute in Führung.