Kärntner Honiggläser sind nicht überall voll

Knapp 3200 Imkerinnen und Imker gibt es in Kärnten und die bewirtschaften im Durchschnitt zehn Bienenstöcke mit Zigtausenden Tieren. Im Grunde ganz schön viel Honig, den die heimischen Bienenfans dann am Ende des Tages haben könnten. Allerdings ist es auch bei den Bienen so, dass das Wetter für die Ernte passen muss. „Es braucht eine gewisse Feuchtigkeit für entsprechenden Ertrag, und heuer war es im Frühsommer einfach überall zu trocken“, erklärt Elisabeth Thurner vom Landesverband für Bienenzucht in Kärnten.