Jugendlicher nach Autounfall in Lebensgefahr

Gegen Gebäude geprallt

Für diese Fahrt überließ ihm der 18-jährige Zulassungsbesitzer aus Münzkirchen den Pkw, obwohl ihm bekannt war, dass der 16-Jährige keinen Führerschein besitzt. So nahm das tragische Unglück seinen Lauf: Auf Höhe eines Hofes geriet der jugendliche Lenker in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eines der landwirtschaftlichen Gebäude und wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.