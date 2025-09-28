Vorteilswelt
16-Jähriger raste

Jugendlicher nach Autounfall in Lebensgefahr

Oberösterreich
28.09.2025 14:44
Mit voller Wucht prallte der VW gegen die Fassade des landwirtschaftlichen Gebäudes
Mit voller Wucht prallte der VW gegen die Fassade des landwirtschaftlichen Gebäudes

Horror-Unfall im Innviertel (OÖ): Ein 18-Jähriger ließ einen Freund (16) in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto auf einem Güterweg fahren. Der fuhr aber viel zu schnell und krachte mit seinen zwei Passagieren gegen ein Gebäude. Zwei der drei wurden schwer verletzt, einer schwebt sogar in Lebensgefahr.

Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Sonntag im Innviertel ereignet. Ein 16-Jähriger aus Esternberg fuhr gegen 1 Uhr mit einem Auto von Münzkirchen kommend über den Güterweg Razing in Sankt Roman Richtung Esternberg.

Gegen Gebäude geprallt
Für diese Fahrt überließ ihm der 18-jährige Zulassungsbesitzer aus Münzkirchen den Pkw, obwohl ihm bekannt war, dass der 16-Jährige keinen Führerschein besitzt. So nahm das tragische Unglück seinen Lauf: Auf Höhe eines Hofes geriet der jugendliche Lenker in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eines der landwirtschaftlichen Gebäude und wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Einer schwebt in Lebensgefahr
Der 16-Jährige und ein weiterer 18-Jähriger, ebenfalls aus Münzkirchen, der hinten saß, erlitten schwere Verletzungen, einer der beiden schwebt sogar in Lebensgefahr. Der Zulassungsbesitzer, der am Beifahrersitz saß, kam mit leichten Verletzungen davon. Die beiden Schwerverletzten wurden mit Notarztbegleitung in das Klinikum Passau transportiert, der leicht verletzte 18-Jährige wurde in das Krankenhaus Ried gebracht.

