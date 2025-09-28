20 Jahre nach Haftbefehl doch noch festgenommen

Rund 20 Jahre ist es her, dass gegen einen 51-jährigen Georgier ein EU-weiter Haftbefehl erlassen worden ist. Am 25. September klickten für ihn doch noch die Handschellen, als eine Streife der Polizeiinspektion Leopoldschlag gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in Bad Leonfelden eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführte.