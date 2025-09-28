Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es war extrem geil!“

Klettern: Jan-Luca Posch im Bouldern WM-Sechster

Sport-Mix
28.09.2025 15:50
Jan-Luca Posch
Jan-Luca Posch(Bild: GEPA)

Jan-Luca Posch hat bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Seoul im Boulder-Finale den sechsten Platz erreicht!

0 Kommentare

Der 27-jährige Tiroler, überraschend Dritter im Halbfinale, blieb am Sonntag im Finale an allen vier Bouldern ohne Top, schaffte aber drei Zonen. Gold holte erstmals der Japaner und Olympia-Zweite Sorato Anraku vor dem Franzosen Mejdi Schalk und Vorstieg-Weltmeister Lee Do-hyun aus Südkorea. Der 18-jährige Anraku erreichte als Einziger am letzten Boulder das Top.

„Es war extrem gei!“
„Es war extrem geil, bei der WM im Finale zu sein. Da ist ein Kindheitstraum wahr geworden, es hat mega Spaß gemacht“, sagte Posch, auch wenn es ihm nicht so aufgegangen sei, wie er erhofft habe.

Ihm gelang es am schwierigen zweiten Boulder nicht, eine Lösung zu finden. Auf der letzten Kletterroute holte er eine Zone und verbesserte sich vom achten noch auf den sechsten Rang. „Ich bin extrem glücklich, dass ich gerade beim Fitness-Boulder, was vielleicht früher einmal meine Schwäche war, noch einmal aufzeigen konnte.“ Der sechste Platz gäbe extrem viel Motivation, das große Ziel sei Olympia in Los Angeles.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
130.621 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
124.489 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
123.388 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3066 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2074 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1814 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Mehr Sport-Mix
„Es war extrem geil!“
Klettern: Jan-Luca Posch im Bouldern WM-Sechster
Frühe Toiletten-Stops
Magenprobleme plagen Fahrer im WM-Straßenrennen
Krone Plus Logo
Dafür ist Essen gratis
Ein Bier kostet 15 Euro, ein Tagesticket 640 Euro
Schönbrunn-Reitturnier
Schweizer Fuchs siegt, Burgenländerin tolle Fünfte
Desaster für die USA
Beleidigungen und Dispute – Ryder Cup eskalierte

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf