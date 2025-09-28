Klettern: Jan-Luca Posch im Bouldern WM-Sechster

Ihm gelang es am schwierigen zweiten Boulder nicht, eine Lösung zu finden. Auf der letzten Kletterroute holte er eine Zone und verbesserte sich vom achten noch auf den sechsten Rang. „Ich bin extrem glücklich, dass ich gerade beim Fitness-Boulder, was vielleicht früher einmal meine Schwäche war, noch einmal aufzeigen konnte.“ Der sechste Platz gäbe extrem viel Motivation, das große Ziel sei Olympia in Los Angeles.