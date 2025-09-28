Klettern: Jan-Luca Posch im Bouldern WM-Sechster

Jan-Luca Posch hat bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Seoul im Boulder-Finale den sechsten Platz erreicht!
Der 27-jährige Tiroler, überraschend Dritter im Halbfinale, blieb am Sonntag im Finale an allen vier Bouldern ohne Top, schaffte aber drei Zonen. Gold holte erstmals der Japaner und Olympia-Zweite Sorato Anraku vor dem Franzosen Mejdi Schalk und Vorstieg-Weltmeister Lee Do-hyun aus Südkorea. Der 18-jährige Anraku erreichte als Einziger am letzten Boulder das Top.
„Es war extrem gei!“
„Es war extrem geil, bei der WM im Finale zu sein. Da ist ein Kindheitstraum wahr geworden, es hat mega Spaß gemacht“, sagte Posch, auch wenn es ihm nicht so aufgegangen sei, wie er erhofft habe.
Ihm gelang es am schwierigen zweiten Boulder nicht, eine Lösung zu finden. Auf der letzten Kletterroute holte er eine Zone und verbesserte sich vom achten noch auf den sechsten Rang. „Ich bin extrem glücklich, dass ich gerade beim Fitness-Boulder, was vielleicht früher einmal meine Schwäche war, noch einmal aufzeigen konnte.“ Der sechste Platz gäbe extrem viel Motivation, das große Ziel sei Olympia in Los Angeles.
