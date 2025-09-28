Julia Mayer läuft zum fünften Titel in Folge

Julia Mayer: „Ich war extrem müde von der Woche und hatte müde Beine! Aber ich habe versucht, auf den ersten drei, vier Kilometern das Rennen schnell zu machen, das ist mir auch gelungen, da war es richtig flott, und ich konnte alle Konkurrentinnen abschütteln. Die zweite Hälfte war nicht mehr so schnell. Da es ein unrhythmischer Kurs war, war es auch schwierig, das Tempo hochzuhalten, es gab auch keine große Gruppe mehr, die mich hätte pushen hätten. Nach dieser harten Woche bin ich aber mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden.“