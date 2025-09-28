Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz holt erstmals Punkte!

LIVE: Los geht’s mit dem 347. Wiener Derby!
Die Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz hat in der 7. Runde der Frauen-Bundesliga die ersten Punkte eingefahren!
Das Schlusslicht überraschte am Sonntag mit einem knappen 1:0-Erfolg bei der Vienna auf der Hohen Warte.
Goldtor durch Jana Sachs
Den entscheidenden Treffer, zugleich das erste Saisontor, erzielte Jana Sachs in der 74. Minute.
Für die Döblingerinnen war die vierte Saison-Niederlage der nächste Rückschlag. Sie sind mit sieben Zählern nur auf Platz sechs zu finden.
