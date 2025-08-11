Mountainbike-Mythos mit Rekordstarterfeld!

Ganz vorne jubelten bei der Jubiläumsauflage alte Bekannte: Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner und die Italienerin Claudia Peretti wiederholten ihre Vorjahressiege auf der Extremstrecke. Pernsteiner führte sogar einen rot-weiß-roten Dreifachsieg an, vor Manuel Pliem und Routinier Daniel Federspiel. Bei den Damen fuhr Peretti ein einsames Rennen zum Sieg. Beide holten sich zugleich die Staatsmeistertitel – Pernsteiner in der Elite, Clara Sommer bei den Damen.