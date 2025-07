Wie KI und Hightech das Fahrrad neu erfinden

30 Jahre sitzt Michael Härle schon im Fahrradsattel der österreichischen Fahrradbranche. Der Kärntner Händler und KTM-Spezialist, der in Hermagor und Treffen bei Villach das Bikeparadies führt, hat früher Stahlrahmen verkauft, den Carbon-Boom erlebt, den E-Bike-Hype durchlebt – und all jene überlebt, die sich am Corona-Boom überhoben haben. Doch was kommt jetzt?