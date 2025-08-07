Neuer Sommertrend: „Ich bin gern der Alien am See“

Der Wörthersee ist für viele ein Sehnsuchtsort: glasklares Wasser, mediterrane Stimmung. Wer aber glaubt, diesen See bereits aus jeder Perspektive zu kennen, hat noch nie ein Water-Bike ausprobiert. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie ein Fahrrad auf einem SUP-Board, entpuppt sich beim Draufsteigen als völlig neue Form des Radfahrens – nur eben auf dem Wasser.