Rudi Treibers Wahnsinn hat Momente!

Vom Titel schauen einen zwei blaue Augen an, die Nase ist orange und blau – das lächelnde, eindeutig kubistische Gesicht ist auch von Rudi Treiber gemalt. Das Originalbild hat sich übrigens seine Tochter geschnappt.

Das erste Werk von Rudi Treiber „Das Diktat des Durchschnitts“ war ernst. Buch Nummer 2 „Mein verrücktes Griechenland“ erzählte lustige und skurrile Erlebnisse aus seinem griechischen Leben. Dazwischen gab es noch ein Olivenöl-Kochbuch.