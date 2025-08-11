Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Buch Nummer 4

Rudi Treibers Wahnsinn hat Momente!

Burgenland
11.08.2025 13:00
A4, buntes Cover, große Schrift: Das ist das neue Buch von Rudi Treiber.
A4, buntes Cover, große Schrift: Das ist das neue Buch von Rudi Treiber.(Bild: Charlotte Titz)

Das Neusiedler Multitalent präsentiert ein weiteres Buch über sein Leben. Neben seinen Geschichten in Griechenland, die er schon vor geraumer Zeit veröffentlichte, sind es jetzt seine Erlebnisse in seiner Heimat, die er in charmante Einzelgeschichten verpackt hat. 

0 Kommentare

Rudi Treiber ist Sänger, Maler, produziert Olivenöl in Griechenland und schreibt. Sein drittes Werk – Der Wahnsinn hat Momente – wird offiziell am 25. Oktober im Weinwerk Neusiedl am See präsentiert. Er wird dabei mit seiner Band auch einige seiner Lieder performen.

Rudi Treiber mit seinem neuesten „Kind“. Auch das Bild am Cover ist von ihm. Das hat sich eine ...
Rudi Treiber mit seinem neuesten „Kind“. Auch das Bild am Cover ist von ihm. Das hat sich eine seiner Töchter gesichert. Verständlich!(Bild: Charlotte Titz)

Und worum geht es nun in dem neuen Werk? Das verrät Treiber schon im Untertitel: „Erlebnisse eines Unkonventionellen“, steht da nämlich. Und genau so kommt schon das Format des Buches daher. Es ist in A4 und damit ganz und gar nicht in der Norm, genauso wie die Schrift im Inneren übrigens. Die ist nämlich auch für ältere Menschen lesbar.

Vom Titel schauen einen zwei blaue Augen an, die Nase ist orange und blau – das lächelnde, eindeutig kubistische Gesicht ist auch von Rudi Treiber gemalt. Das Originalbild hat sich übrigens seine Tochter geschnappt.

Das erste Werk von Rudi Treiber „Das Diktat des Durchschnitts“ war ernst. Buch Nummer 2 „Mein verrücktes Griechenland“ erzählte lustige und skurrile Erlebnisse aus seinem griechischen Leben. Dazwischen gab es noch ein Olivenöl-Kochbuch.

Mit „Der Wahnsinn hat Momente“ skizziert er jetzt sein österreichisches – zum größten Teil burgenländisches – Leben. Der gebürtige Joiser und Wahl-Neusiedler schildert aus seiner Zeit als Lehrer zum Beispiel humorvoll, wie er mit Hilfe seines 2CV Hausübungshefte seiner Schüler verlor. Er verrät aber auch, warum er überhaupt zu malen begonnen hat.

Wer das Buch zum Kostenpunkt von 12 Euro (mit Versand in Österreich 15 €), haben möchte einfach auf seinen Social Media Seiten oder unter rudi.treiber@bnet.at melden.

Mit viel Glück kann man aber auch ein Exemplar auf unserer Krone Burgenland Facebook-Seite gewinnen! Wir verlosen bis 14. August zehn Bücher. Reinklicken und mitspielen! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
19° / 27°
Symbol wolkig
Güssing
20° / 29°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
17° / 27°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
18° / 28°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
19° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
203.473 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.652 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
144.375 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1424 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1005 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
778 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Mehr Burgenland
Burgenland legt vor
Kräftiges Lebenszeichen für Klimaschutz spornt an
Beste Kfz-Technik
Eine gar meisterliche Auto-Werkstätte in Apetlon
Hoher Schaden
Mit Tiefkühlsackerl auf Schmuggeltour unterwegs
Deutschkreutz
Neuwahlen: Lage spitzt sich dramatisch zu
picture on festival
25 Jahre voller Festivalmagie im Dorf ohne Grenzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf