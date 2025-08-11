Rudi Treibers Wahnsinn hat Momente!

Das Neusiedler Multitalent präsentiert ein weiteres Buch über sein Leben. Neben seinen Geschichten in Griechenland, die er schon vor geraumer Zeit veröffentlichte, sind es jetzt seine Erlebnisse in seiner Heimat, die er in charmante Einzelgeschichten verpackt hat.
Rudi Treiber ist Sänger, Maler, produziert Olivenöl in Griechenland und schreibt. Sein drittes Werk – Der Wahnsinn hat Momente – wird offiziell am 25. Oktober im Weinwerk Neusiedl am See präsentiert. Er wird dabei mit seiner Band auch einige seiner Lieder performen.
Und worum geht es nun in dem neuen Werk? Das verrät Treiber schon im Untertitel: „Erlebnisse eines Unkonventionellen“, steht da nämlich. Und genau so kommt schon das Format des Buches daher. Es ist in A4 und damit ganz und gar nicht in der Norm, genauso wie die Schrift im Inneren übrigens. Die ist nämlich auch für ältere Menschen lesbar.
Vom Titel schauen einen zwei blaue Augen an, die Nase ist orange und blau – das lächelnde, eindeutig kubistische Gesicht ist auch von Rudi Treiber gemalt. Das Originalbild hat sich übrigens seine Tochter geschnappt.
Das erste Werk von Rudi Treiber „Das Diktat des Durchschnitts“ war ernst. Buch Nummer 2 „Mein verrücktes Griechenland“ erzählte lustige und skurrile Erlebnisse aus seinem griechischen Leben. Dazwischen gab es noch ein Olivenöl-Kochbuch.
Mit „Der Wahnsinn hat Momente“ skizziert er jetzt sein österreichisches – zum größten Teil burgenländisches – Leben. Der gebürtige Joiser und Wahl-Neusiedler schildert aus seiner Zeit als Lehrer zum Beispiel humorvoll, wie er mit Hilfe seines 2CV Hausübungshefte seiner Schüler verlor. Er verrät aber auch, warum er überhaupt zu malen begonnen hat.
Wer das Buch zum Kostenpunkt von 12 Euro (mit Versand in Österreich 15 €), haben möchte einfach auf seinen Social Media Seiten oder unter rudi.treiber@bnet.at melden.
Mit viel Glück kann man aber auch ein Exemplar auf unserer Krone Burgenland Facebook-Seite gewinnen! Wir verlosen bis 14. August zehn Bücher. Reinklicken und mitspielen!
