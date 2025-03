Halbe Milliarde Euro für Kulturbauten in Salzburg

Neben dem „Festspielbezirk 2030“ wird im Herzen der Stadt Salzburg aktuell an weiteren Millionen-Kulturprojekten gearbeitet. So saniert das Salzburg Museum etwa die Neue Residenz – das ist der derzeitige Sitz des Museums – vollumfänglich. Zusätzlich wird die bestehende Museumsfläche erweitert. Kostenpunkt: 48 Millionen Euro netto. Das Domquartier soll ab 2026 einen neuen Eingang mit Besucherzentrum und Shop erhalten. Kosten: knapp 33 Millionen Euro netto. Ein neues „Sound of Music“-Museum für knapp 4 Millionen Euro entsteht in Hellbrunn.