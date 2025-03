WKStA erhebt Anklage gegen Promi-Investor Pecik

Umtriebiger Investor

Ronny Pecik gilt als einer der umtriebigen Investoren Österreichs. Neben Anteilen an diversen Industrie- und Technologienkonzernen hielt er auch jahrelang Anteile an der Telekom Austria. 2012 verkaufte er sein Aktienpaket an den mexikanischen Milliardär Carlos Slim, respektive dessen Unternehmen América Móvil und wurde Aufsichtsratsmitglied.