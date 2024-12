Nach Italien-Ermittlungen baut Benko Stiftungen um

Benko, Pecik, Hager und Schimanko kennen einander seit vielen Jahren. Das belegt eine Mail aus 2008, die der „Krone“ und „News“ vorliegt. Damals war man in Zürich verabredet. Schimanko teilt mit Milliardenpleitier Benko überdies eine Leidenschaft für Pferde. Er war es auch, der den Kontakt zum Europa-Chef von Hyatt hergestellt hat. So konnte Benkos Signa am Ende das Hotelprojekt in Wien entwickeln.