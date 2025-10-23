Goldboom löst das klassische Sparbuch in Tirol ab

Vertrauen in Edelmetall um 11 Prozent gestiegen

Aufgrund des Hochs beim Goldkurs stürzt das Interesse am klassischen Sparbuch zwar nicht gänzlich in den Keller, aber doch leicht ab. 41 Prozent geben an, dass sie beim Sparen bevorzugt auf das Edelmetall setzen. Zum Vergleich: 2024 vertrauten „nur“ 30 Prozent in Gold. Das Sparbuch fällt von 26 Prozent im Vorjahr auf 25 Prozent in diesem Jahr. Auf den Bausparvertrag vertrauen 26 Prozent, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.