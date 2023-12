Ölhändler LU & NO AG schlittert in Mega-Pleite

Der Verkauf von Mineralöl an österreichische Unternehmen wurde laut dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV) bereits im Jänner 2022 eingestellt. Seither habe die LU & NO AG lediglich über ihre Zweigniederlassung in Hamburg gehandelt. Zwischenzeitig wurde die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aber zur Gänze eingestellt.