Haberlander heute im Landtag unter Dauerbeschuss

Keine Nachtflüge der Flugrettung

Eine weitere Anfrage, die indirekt mit dem Vorfall in Rohrbach zu tun hatte, kam ebenfalls von der MFG. Deren Klubchef Manuel Krautgartner thematisierte dabei die Tatsache, dass in jener Nacht, als die oben erwähnte Patientin starb, kein – eventuell lebensrettender – Nachtflug der Flugrettung möglich war. OÖ werde generell in der Nacht von den Stützpunkten Niederösterreich und Steiermark mitversorgt, erwiderte Haberlander. Auch hierzulande werde aber eine „24/7-Versorgung“ angestrebt. Gespräche mit dem ÖAMTC bezüglich eines diesbezüglichen Standorts in Suben seien am Laufen.