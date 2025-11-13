Lotto-Glück bringt Innviertler 3,5 Millionen Euro

System fettet Fünfer mit Zusatzzahl auf

Einen Sologewinn gab es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein Schein aus Niederösterreich mit dem System 0/07 erfolgreich. Zu den rund 130.500 Euro für den Fünfer mit Zusatzzahl kommen nochmals rund 2500 Euro für einen systembedingten weiteren Fünfer sowie fünf Vierer mit Zusatzzahl.