Lotto-Glück bringt Innviertler 3,5 Millionen Euro

Die Weihnachtsgeschenke fallen heuer in einem Haushalt im Innviertel (Oberösterreich) sicher üppiger aus. Hat doch ein Lotto-Spieler hier die sechs Richtigen getippt und darf sich über einen Solosechser freuen – und das beim Dreifachjackpot. Macht 3,5 Millionen Euro – steuerfrei!
Mit einem „Solo für drei“ endeten die Ziehungen am vergangenen Mittwoch, denn sowohl beim Sechser als auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker darf sich jeweils ein Spieler über einen beachtlichen Gewinn freuen.
Im letzten Tipp erfolgreich
Der Dreifachjackpot beim Lotto-Sechser wurde im Innviertel in Oberösterreich geknackt. Im achten von acht Tipps auf einem Normalschein waren die „sechs Richtigen“ angekreuzt, die für einen Gewinn von mehr als 3,5 Millionen Euro sorgten.
System fettet Fünfer mit Zusatzzahl auf
Einen Sologewinn gab es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier war ein Schein aus Niederösterreich mit dem System 0/07 erfolgreich. Zu den rund 130.500 Euro für den Fünfer mit Zusatzzahl kommen nochmals rund 2500 Euro für einen systembedingten weiteren Fünfer sowie fünf Vierer mit Zusatzzahl.
Aufgeteilt auf 51 Spieler
Die LottoPlus Ziehung endete am Mittwoch ohne Gewinn im ersten Rang. Die Sechser-Gewinnsumme wurde somit wieder auf die Fünfer aufgeteilt, und so gewannen 51 Spieler jeweils rund 6700 Euro. Für den LottoPlus-Sechser bei der Bonus-Ziehung am Freitag warten rund 150.000 Euro.
Auch Joker war Solonummer
Sologewinn Nummer drei gab es beim Joker. Auch hier ging der Gewinn nach Niederösterreich, und das angekreuzte „Ja“ zum Joker war in diesem Fall mehr als 230.000 Euro wert.
