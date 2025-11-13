Braucht es hier bald ein neues Seniorenzentrum?

In Linz-Urfahr fehlt ein zusätzlicher Ort, an dem ältere Menschen ihren Lebensabend verbringen können – zumindest wenn es nach FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml geht. Der Freiheitliche fordert den Bau eines neuen Seniorenzentrums, idealerweise im Stadtteil Harbach.
„Unsere Senioren verdienen die beste Versorgung für ihren Lebensabend“, sagt Raml und warnt vor einem drohenden Engpass an Pflegeplätzen. „Unsere Gesellschaft wird immer älter. Wir müssen heute handeln, um für morgen ein Altern in Würde zu sichern“, so Raml.
„Ein Gebot der Stunde“
Ein neues Seniorenzentrum sei „ein Gebot der Stunde“ und könne zugleich als Ausweichquartier dienen, wenn bestehende Häuser generalsaniert werden. Tatsächlich hatte das Kontrollamt im Vorjahr auf Sanierungsrückstände in mehreren städtischen Seniorenzentren hingewiesen. Raml sieht darin Handlungsbedarf: „Viele Einrichtungen entsprechen nicht mehr den modernen Anforderungen, besonders gegen Hitze.“
„Weiterer Bedarf ist nicht gegeben“
Im Büro von SP-Stadtvize Karin Leitner reagierte man gestern auf „Krone“-Anfrage mit Unverständnis: „Linz ist gut aufgestellt, der Bedarf für ein weiteres Seniorenzentrum ist nicht gegeben. Heuer wurden rund vier Millionen Euro in Sanierungen investiert.“
