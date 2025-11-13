Braucht es hier bald ein neues Seniorenzentrum?

„Ein Gebot der Stunde“

Ein neues Seniorenzentrum sei „ein Gebot der Stunde“ und könne zugleich als Ausweichquartier dienen, wenn bestehende Häuser generalsaniert werden. Tatsächlich hatte das Kontrollamt im Vorjahr auf Sanierungsrückstände in mehreren städtischen Seniorenzentren hingewiesen. Raml sieht darin Handlungsbedarf: „Viele Einrichtungen entsprechen nicht mehr den modernen Anforderungen, besonders gegen Hitze.“