Neue Pflegedirektorin für Wolfsberger Spital

Neue Pflegekonzepte und innovative Denkanstöße stehen bei der 49-Jährigen ganz weit oben. Uta Kolussi ist bereits seit 2000 in der KABEG tätig, seit 2001 in Wolfsberg, und übernimmt nun die Position als Pflegedirektorin. „Es ist für mich eine große Ehre, das LKH Wolfsberg jetzt als Pflegedirektorin in die Zukunft zu führen“, sagt Kolussi. Seit 2023 war die gebürtige Wolfsbergerin bereits stellvertretenden Pflegedirektorin, davor im Führungsteam. Unter anderem baute sie in den vergangenen 20 Jahren das Qualitätsmanagement in der Pflege auf und setzte Maßnahmen zur Pflegeentwicklung um.