Neue Pflegedirektorin für Wolfsberger Spital

Mit Jahreswechsel steht im LKH Wolfsberg auch ein wichtiger Personalwechsel an: Uta Kolussi (49) wird Pflegedirektorin. Sie übernimmt von Claudia Obersteiner, die Ende 2025 in Pension gegangen ist.
Neue Pflegekonzepte und innovative Denkanstöße stehen bei der 49-Jährigen ganz weit oben. Uta Kolussi ist bereits seit 2000 in der KABEG tätig, seit 2001 in Wolfsberg, und übernimmt nun die Position als Pflegedirektorin. „Es ist für mich eine große Ehre, das LKH Wolfsberg jetzt als Pflegedirektorin in die Zukunft zu führen“, sagt Kolussi. Seit 2023 war die gebürtige Wolfsbergerin bereits stellvertretenden Pflegedirektorin, davor im Führungsteam. Unter anderem baute sie in den vergangenen 20 Jahren das Qualitätsmanagement in der Pflege auf und setzte Maßnahmen zur Pflegeentwicklung um.
„Ich will auch zukünftig neue Pflegekonzepte etablieren und Innovationen vorantreiben. Besonders der demografischen Entwicklung der Bevölkerung im Bezirk Wolfsberg muss Rechnung getragen werden“, so Kolussi, die betont: „Unsere Patienten sollen unsere Empathie und natürlich unsere Kompetenz erfahren.“ Wichtig ist ihr – selbst Mutter von zwei Kindern – aber auch die Arbeitsqualität der Mitarbeiter – gerade jener mit Familien. „Junge Mütter und Väter, aber auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen Beruf und Familie gut vereinbaren können“, unterstreicht Kolussi. Dazu gehören flache Hierarchien zwischen Berufsgruppen innerhalb des KABEG-Betriebs sowie attraktive und flexible Arbeitszeitmodelle.
Wichtig ist Kolussi der Nachwuchs. Sie plant, selbst in Schulen gehen, um jungen Menschen die Möglichkeiten des Pflegeberufs näher zu bringen. Kolussi steht in ihrer Position für 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.