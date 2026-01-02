Vorteilswelt
Nach Pensionierung

Neue Pflegedirektorin für Wolfsberger Spital

Kärnten
02.01.2026 20:00
Das LKH Wolfsberg ist das drittgrößte Krankenhaus Kärntens.
Das LKH Wolfsberg ist das drittgrößte Krankenhaus Kärntens.(Bild: KABEG)

Mit Jahreswechsel steht im LKH Wolfsberg auch ein wichtiger Personalwechsel an: Uta Kolussi (49) wird Pflegedirektorin. Sie übernimmt von Claudia Obersteiner, die Ende 2025 in Pension gegangen ist.

0 Kommentare

Neue Pflegekonzepte und innovative Denkanstöße stehen bei der 49-Jährigen ganz weit oben. Uta Kolussi ist bereits seit 2000 in der KABEG tätig, seit 2001 in Wolfsberg, und übernimmt nun die Position als Pflegedirektorin. „Es ist für mich eine große Ehre, das LKH Wolfsberg jetzt als Pflegedirektorin in die Zukunft zu führen“, sagt Kolussi. Seit 2023 war die gebürtige Wolfsbergerin bereits stellvertretenden Pflegedirektorin, davor im Führungsteam. Unter anderem baute sie in den vergangenen 20 Jahren das Qualitätsmanagement in der Pflege auf und setzte Maßnahmen zur Pflegeentwicklung um.

Uta Kolussi übernimmt mit Jahreswechsel die Pflegedirektion in Wolfsberg.
Uta Kolussi übernimmt mit Jahreswechsel die Pflegedirektion in Wolfsberg.(Bild: forever-digital Fotostudio)

„Ich will auch zukünftig neue Pflegekonzepte etablieren und Innovationen vorantreiben. Besonders der demografischen Entwicklung der Bevölkerung im Bezirk Wolfsberg muss Rechnung getragen werden“, so Kolussi, die betont: „Unsere Patienten sollen unsere Empathie und natürlich unsere Kompetenz erfahren.“ Wichtig ist ihr – selbst Mutter von zwei Kindern – aber auch die Arbeitsqualität der Mitarbeiter – gerade jener mit Familien. „Junge Mütter und Väter, aber auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen Beruf und Familie gut vereinbaren können“, unterstreicht Kolussi. Dazu gehören flache Hierarchien zwischen Berufsgruppen innerhalb des KABEG-Betriebs sowie attraktive und flexible Arbeitszeitmodelle.

Wichtig ist Kolussi der Nachwuchs. Sie plant, selbst in Schulen gehen, um jungen Menschen die Möglichkeiten des Pflegeberufs näher zu bringen. Kolussi steht in ihrer Position für 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege.

