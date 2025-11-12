Einbrecher krachten mit Auto in Schmuckgeschäft

Gegen vier Uhr früh weckte ein lauter Krach die Bewohner in der Welser Pfarrgasse. Reifen quietschten, Glas splitterte und Metall wurde zerdrückt. Wie sich herausstellte, war ein Fahrzeug in den Eingangsbereich eines Goldschmiedes gerast. Allerdings handelte es sich dabei um keinen Unfall, sondern einen sogenannten Blitzeinbruch.