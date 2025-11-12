Einbrecher krachten mit Auto in Schmuckgeschäft

Mit Brachialgewalt verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch Kriminelle Zugang zu einem Goldschmied in der Innenstadt von Wels. Von den Tätern fehlt offenbar noch jede Spur. Wie hoch die Beute war, muss ebenfalls noch ermittelt werden
Gegen vier Uhr früh weckte ein lauter Krach die Bewohner in der Welser Pfarrgasse. Reifen quietschten, Glas splitterte und Metall wurde zerdrückt. Wie sich herausstellte, war ein Fahrzeug in den Eingangsbereich eines Goldschmiedes gerast. Allerdings handelte es sich dabei um keinen Unfall, sondern einen sogenannten Blitzeinbruch.
Spur der Verwüstung
Die Täter bedienten sich offenbar in Windeseile an Schmuckstücken und Uhren und ergriffen anschließend sofort wieder die Flucht. Als die Polizei eintraf, fehlte von ihnen bereits jede Spur. Die Pfarrgasse war mit Splittern und Teilen des Eingangsbereiches übersät.
Spezialisten sicherten die Spuren, dann wurde mithilfe der Feuerwehr der Eingangsbereich provisorisch mit Schaltafeln verbarrikadiert. Anschließend die Straße gesäubert.
Zeugen gesucht
Wie hoch die Beute war, ist vorerst noch unklar. Die Polizei ermittelt und ersucht etwaige Zeugen um Hinweise zu den Tätern.
