Voest macht weniger Umsatz, aber mehr Gewinn

Automobilindustrie in Europa nach wie vor schwach

Zweigeteilt sei die Nachfrage nach den voestalpine-Produkten für die Automobilindustrie: Während der Geschäftsbereich Automotive Components von der „nach wie vor sehr verhaltenen Entwicklung der Automobilproduktion, insbesondere in Europa, und hier vor allem in Deutschland“, betroffen sei, habe sich die Nachfrage nach den Produkten der Steel Division in diesem Segment stabil auf gutem Niveau gezeigt.