„Wir müssen die Altersarmut von Frauen bekämpfen!“

Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) sieht Handlungsbedarf vor allem bei Unternehmen: „Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen im Burgenland sind für viele eine echte Erleichterung, doch sie allein entscheiden nicht darüber, ob eine Frau Vollzeit arbeiten kann“. Ganzes Maßnahmenpaket wäre zeitgemäß Sie fordert ein Maßnahmenpaket. Neben Teilzeitarbeit ist die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern schuld an Benachteiligung. „Unbegründete Gehaltsunterschiede für gleiche Leistung sind nicht nur unfair, sie sind nicht zeitgemäß“, so Winkler. Sie möchte mehr Frauen in Führungspositionen, wie etwa schon in der Landesverwaltung praktiziert. Und die bessere Berücksichtigung von Betreuungszeiten für Angehörige bei der Pensionsberechnung.