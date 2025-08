Holpriger Start: Verspäteter „Gebrauchtzug“

Dort erfährt man am Display immerhin die nächsten Haltestellen und Ankünfte. Ein Service, das man in den Elektrozügen vermisst. Passt wenigstens der Fahrkomfort? Ja, die „Leuchtfeuer“-Lokomotive plagt sich spürbar weniger als die Dieselmotoren der GKB-Flotte. Und elektrisch sollten sie auch wesentlich schneller sein. Doch genau das funktioniert am ersten Elektro-Tag so gar nicht.

Am Weg nach Graz hat der E-Zug bei der Haltestelle Hengsberg bereits sechs Minuten Verspätung. Ein wenig wird danach aufgeholt. Ankunft in Graz um 7.57 statt um 7.54 Uhr. Überzeugend war diese erste Fahrt wahrlich nicht. Das Leuchtfeuer – eher ein Glühwürmchen.