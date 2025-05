GKB-„Doppeldecker“ gehören bald der Geschichte an

Dass sich das Projekt um fünf Jahre verzögert, ist den Grünen ein Dorn im Auge: „Terminisierte Pakete wieder aufgeschnürt und nach hinten verschoben – das ist das Gegenteil von zukunftsorientierter Verkehrs- und Wirtschaftspolitik“, sagt Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner. „Im Bund sind es ÖVP, SPÖ und NEOS, die für die Verschiebungen verantwortlich sind – und im Land sitzt die FPÖ mitten in der Regierung. Sich rauszuhalten, geht sich da nicht aus.“ Sie bringen am Dienstag eine dringliche Anfrage zu diesem Thema in den Landtag.