Nur 15 Babys hießen Josef: Stirbt dieser Name aus?

Wer ein schulpflichtiges Kind hat, das noch nicht unbeaufsichtigt bleiben kann, hat heute vor allem eines: Stress. Denn frei haben am 19. März nur Schüler und Lehrer. Und das in der Steiermark, Kärnten und in Tirol, also in jenen Bundesländern, wo der Heilige Josef Landespatron ist. Als gesetzlicher Feiertag wurde der Josefitag bereits 1968 abgeschafft, der Magistrat Graz zog 1997 nach. Ein Jahr später traf es dann auch die steirischen Landesbeamten.