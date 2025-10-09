Feuerwehr rettete Donau-Jacht vor dem Untergang

Sechs Feuerwehren mit vier Rettungsbooten

Vier Rettungsboote waren beteiligt, nach der Stabilisierung schleppten sie die Jacht ans sichere Ufer. Laut Informationen von Einsatzleiter Markus Unger war bereits ein Schott des Schiffs vollgelaufen – das Feuerwehrteam konnte dieses abtrennen und somit verhindern, dass das Donauwasser weiter in das Schiff fließen konnte. Beteiligt an der Rettungsaktion waren die Florianis von Mannsdorf, Orth, Wildungsmauer, Haslau, Fischamend sowie Probsdorf.

Das Unfall-Schiff soll nun in den Hafen Bad Deutsch-Altenburg geschleppt werden.