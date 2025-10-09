Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großer Riss im Bug

Feuerwehr rettete Donau-Jacht vor dem Untergang

Niederösterreich
09.10.2025 10:45
Feuerwehren im Einsatz: Das Schiff wurde noch auf der Donau provisorisch abgedichtet, ausgepumpt ...
Feuerwehren im Einsatz: Das Schiff wurde noch auf der Donau provisorisch abgedichtet, ausgepumpt und sofort ans Ufer gezogen.(Bild: FF Bezirkskmdo. Gänserndorf)

Großalarm für die Donaufeuerwehren gab es am Donnerstagmorgen in Niederösterreich: Eine Donaujacht mit vier Personen an Bord streifte einen „Steinwurf“ – durch einen Riss im Rumpf drang Wasser ein. Die Floriani konnten das Leck abdichten und zogen das 20-Meter-Schiff ans Ufer.

0 Kommentare

Nach ersten Angaben der Bezirksfeuerwehr wollte die Jacht anlegen und streifte aber bei der Zufahrt auf der Höhe Mannersdorf im Bezirk Gänserndorf eine Unterwasser-Steinbarriere. Die vier Besatzungsmitglieder setzten einen Notruf ab – denn durch ein großes Leck im Rumpf drang rasch Wasser ein.

Zwei Rettungsboote der Feuerwehr bei der Alarm-Ausfahrt zur Unfallstelle
Zwei Rettungsboote der Feuerwehr bei der Alarm-Ausfahrt zur Unfallstelle(Bild: FF Bezirkskmdo. Gänserndorf)

Florianis sicherten Schiff vor dem Abdriften
Sechs Feuerwehren fuhren mit Bergungsbooten zur Unfallstelle und sicherten die abdriftende Jacht. An Bord begann man sofort, das Leck provisorisch abzudichten, gleichzeitig pumpten die Florianis das bereits teilweise vollgelaufene Schiff aus.

Auch der Rettungshubschrauber wurde zur Sicherheit angefordert – es gab jedoch keine Verletzten.
Auch der Rettungshubschrauber wurde zur Sicherheit angefordert – es gab jedoch keine Verletzten.(Bild: Bezirksfeuerwehr-Kmdo. Gänserndorf)

Sechs Feuerwehren mit vier Rettungsbooten
Vier Rettungsboote waren beteiligt, nach der Stabilisierung schleppten sie die Jacht ans sichere Ufer. Laut Informationen von Einsatzleiter Markus Unger war bereits ein Schott des Schiffs vollgelaufen – das Feuerwehrteam konnte dieses abtrennen und somit verhindern, dass das Donauwasser weiter in das Schiff fließen konnte. Beteiligt an der Rettungsaktion waren die Florianis von Mannsdorf, Orth, Wildungsmauer, Haslau, Fischamend sowie Probsdorf.
Das Unfall-Schiff soll nun in den Hafen Bad Deutsch-Altenburg geschleppt werden.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.998 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.489 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
128.816 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1627 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1324 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1163 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf