Hilferufe, dichte Rauchwolken: 85-Jährige starb

Kurz vor 23 Uhr am Mittwochabend bemerkte eine 85-jährige Seniorin in ihrem Einfamilienhaus, dass es brennt. Schnell verständigte sie noch die Nachbarn, die sofort zu Hilfe kamen. Doch das Feuer dürfte sich innerhalb von Minuten extrem schnell ausgebreitet haben. Plötzlich kam so dichter Qualm aus dem Haus, dass ein Eintreten der Nachbarn unmöglich war.