Hilferufe, dichte Rauchwolken: 85-Jährige starb

Für eine Seniorin in Absdorf (niederösterreichischer Bezirk Tulln) kam am späten Mittwochabend jede Hilfe zu spät: Die Nachbarn hörten noch ihre Hilfeschreie, doch durch die dichten Rauchwolken kam niemand ins Haus. Die Polizei ermittelt, was das Feuer ausgelöst haben könnte.
Kurz vor 23 Uhr am Mittwochabend bemerkte eine 85-jährige Seniorin in ihrem Einfamilienhaus, dass es brennt. Schnell verständigte sie noch die Nachbarn, die sofort zu Hilfe kamen. Doch das Feuer dürfte sich innerhalb von Minuten extrem schnell ausgebreitet haben. Plötzlich kam so dichter Qualm aus dem Haus, dass ein Eintreten der Nachbarn unmöglich war.
Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, wurden sie informiert, dass sich noch eine Person in dem Haus befindet, die um Hilfe schrie. Mehrere Atemschutztrupps rüsteten sich aus und begannen umgehend mit der Personensuche, während gleichzeitig das Feuer gelöscht wurde.
Seniorin verstarb noch am Unfallort
Als die Feuerwehrleute schließlich die Seniorin im Haus fanden, wurde sie schleunigst ins Freie gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungsdienst und Notarzt kam jedoch jede Hilfe zu spät – die 85-Jährige verstarb noch vor ihrem Haus.
Ursache noch unklar
Laut Informationen der Einsatzkräfte dürfte der Brand im Erdgeschoß ausgebrochen sein, welches massiv beschädigt wurde. Das Feuer breitete sich teilweise auch auf den Dachstuhl aus. Laut Bezirkspolizeikommando ist die Ursache des Feuers noch nicht geklärt.
