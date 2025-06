Arnie in Netflix-Serie „FUBAR“ als Frauenheld

Während der Schauspiel-Nachwuchs langsam flügge wird (s. unten), bekommt der „Senior“ eine „zweite Luft“: Arnold Schwarzenegger lässt es auch in den neuen Folgen der Neftlix-Serie „FUBAR“ krachen. Dieses Mal trifft er als alternder CIA-Agent Luke Brunner auf seine frühere ostdeutsche Flamme Greta (Carrie-Anne Moss), die einen bösen Plan ausgeheckt hat. Alte Liebe rostet bekanntlich nicht, und es fällt Brunner schwer, gegen seine Ex anzutreten – zumal sie in einigen erotischen Szenen versucht, ihn wieder für sich zu gewinnen.