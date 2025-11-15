Nur 20 Cent Wettgewinn für einen Derby-Heimsieg

Sehr niedrige Wettquote

Auch diesmal stehen die Vorzeichen für die Unterkärntner grandios. So gab’s auf dem Wettportal „bwin“ am Freitag eine Quote von 1,02 auf einen Sieg von Aich. Wenn also jemand 10 Euro auf den Heimerfolg setzten würde, könnte er damit nur 20 Cent Gewinn machen. Für einen überraschenden Auswärtssieg von VBK Klagenfurt würde es immerhin das 8,75-fache des Einsatzes geben. Das wären bei zehn Euro dann 80,75 Euro.