Nur 20 Cent Wettgewinn für einen Derby-Heimsieg

Wer von Reichtum träumt, sollte bei seinem Wettschein am Samstag nicht unbedingt auf die Volleyballer von Aich/Dob tippen. Im Derby gegen VBK Klagenfurt haben die Unterkärntner eine Mini-Quote von lediglich 1,02. Definitiv auch, weil die Jungs aus der Landeshauptstadt dieses Duell zuletzt vor 21 Jahren für sich entscheiden konnten.
Ein Rückblick in den Februar 2004: Der FC Kärnten spielte damals in der Fußball-Bundesliga, Jörg Haider war Kärntner Landeshauptmann – und der Film „Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs“ räumte elf Oscars ab. Genau damals – also vor mittlerweile 21 Jahren (!) – feierten die Volleyballer von VBK Klagenfurt mit einem 3:2 den bis dato letzten Derbysieg über Aich/Dob.
Sehr niedrige Wettquote
Auch diesmal stehen die Vorzeichen für die Unterkärntner grandios. So gab’s auf dem Wettportal „bwin“ am Freitag eine Quote von 1,02 auf einen Sieg von Aich. Wenn also jemand 10 Euro auf den Heimerfolg setzten würde, könnte er damit nur 20 Cent Gewinn machen. Für einen überraschenden Auswärtssieg von VBK Klagenfurt würde es immerhin das 8,75-fache des Einsatzes geben. Das wären bei zehn Euro dann 80,75 Euro.
Normalerweise müssten wir das Derby gegen VBK Klagenfurt mit 3:0 gewinnen. Aber wenn wir wie bei der Niederlage gegen Sokol/Post Wien auftreten, wird‘s gefährlich. Da haben wir teilweise sogar richtig dumm gespielt.
Aich-Boss Martin MICHEU
Boss fordert 3:0!
Klar fordert Boss Martin Micheu am heutigen Samstag (19) vor allem nach dem 2:3-Patzer gegen Sokol/Post Wien am Mittwoch einen klaren Erfolg: „Ein 3:0-Sieg muss her! Treten wir aber wie gegen Sokol auf, wird es gefährlich!“ Denn da fabrizierten seine Volleyballer gleich 23 Servicefehler und mussten sich so geschlagen geben. „Über diese Partie reden wir vorm Derby noch, so können wir nicht wieder auftreten.“
Ex-Kapitän ist zurück
Schon seit September wurde bei den Bleiburgern eine Klublegende zum Co-Trainer: Nejc Pusnik. Der frühere Kapitän war in der ersten Amtszeit von Coach Matjaz Hafner (von 2015 bis 2021) schon die rechte Hand seines Landsmannes. „Nur auf dem Papier war ich damals nicht Co-Trainer“, grinst der 45-Jährige. „Wir verstehen uns gut, ich bekomme viele Freiheiten.“
Aus im Landesverband
Nur seinen Job als hauptberuflicher Landesverbandstrainer muss Nejc mit Jahresende aufgeben – auch, weil es für den Verband nicht zulässig ist. „Aber es wäre ohnehin zu viel – ich bin ja auch im Nationalteam Trainer der Junioren und Assistent bei den Herren.“
Frühbauer ist eingeschränkt
VBK-Coach Jonas Kronseder erwartet Aich sehr aggressiv: „Nach ihrer Niederlage gegen Sokol wird es eine Reaktion geben. Vielleicht können auch wir ihre Außenangreifer unter Kontrolle bringen. Als Underdog können wir ganz befreit aufspielen.“ Ärgerlich: Kapitän Simon Frühbauer erlitt eine Bauchmuskelzerrung und kann daher nur in der Annahme helfen.
