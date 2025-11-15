Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor der Dienststelle

Feuerteufel (45) steckt Polizeiwagen in Brand

Kärnten
15.11.2025 08:27
Der Feuerteufel schlug direkt vor der Polizeiinspektion zu.
Der Feuerteufel schlug direkt vor der Polizeiinspektion zu.(Bild: Jürgen Radspieler)

Dreiste Brandstiftungen Freitagabend in Spittal an der Drau: Ein Verdächtiger soll einen direkt vor der Polizeiinspektion parkenden Streifenwagen in Brand gesetzt haben. Auch ein zweites Fahrzeug geriet ins Visier des Feuerteufels. Festnahme! 

0 Kommentare

Couragiert stürmte eine Zeugin gegen 19:55 Uhr in die Polizeiinspektion Spittal an der Drau: Ein vor der Dienststelle abgestellter Streifenwagen würde in Brand stehen. Umgehend lief ein Beamter „bewaffnet“ mit einem Feuerlöscher ins Freie. Und tatsächlich:  Ein Hinterreifen des Einsatzfahrzeuges stand in Flammen. „Brand aus“ nach wenigen Sekunden.

Zitat Icon

Die Brände waren rasch gelöscht. Aber vor allem bei dem zweiten Feuer entstand am Fahrzeug ein hoher Sachschaden.

Lucas Weger, Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau

Sofort wurden die Ermittlungen eingeleitet – und so konnte eine Zeugin ausfindig gemacht werden, die in der Nähe des Tatortes einen verdächtigen Mann beobachtet hatte und diesen auch detailliert beschreiben konnte. Eine großangelegte Fahndung wurde im Stadtgebiet eingeleitet.

Zweites Fahrzeug brennt auf Parkplatz
Im Zuge dessen dann ein weiterer Brand entdeckt wurde: Auf einem öffentlichen Parkplatz stand ebenfalls ein abgestelltes Fahrzeug in Brand. Auch diese Flammen konnten durch die Streifenbesatzung mittels Feuerlöscher vorerst eingedämmt werden. Die weiteren Lösch- und Sicherungsmaßnahmen übernahm schließlich die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau.

Aufgrund der Personenbeschreibung zweier Zeuginnen, mehrerer relevanter Hinweise sowie der intensiven Fahndungsmaßnahmen forschten die Beamten schließlich einen dringend Verdächtigen aus. Und so klopften die Polizisten an die Wohnungstür des 45-Jährigen und legten diesen in Handschellen.

Lesen Sie auch:
6 Autos abgefackelt
Brandanschlag auf Polizei: Spur der Verwüstung
31.01.2022

Brandbeschleuniger sichergestellt
Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Fahnder die mutmaßlich bei den Taten getragene Kleidung sowie den möglichen Brandbeschleuniger sicher. Der 45-Jährige, der sich nicht geständig zeigte und die Aussage verweigerte, wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
FeuerteufelPolizeiinspektionBrandstiftungStreifenwagen
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
124.689 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.389 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
77.848 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Vor der Dienststelle
Feuerteufel (45) steckt Polizeiwagen in Brand
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Was die Stadtpolitik von Pinocchio lernen sollte
„Heißer“ Kofferraum
Drogenpaket im Gepäck: Duo fliegt an Grenze auf
Krone Plus Logo
Nach 7 Jahren Pause
Comeback fix! Reichel folgt Geier ins Unterhaus
Krone Plus Logo
Betrugsermittlungen
Ärztin schlägt zurück: Zu wenig Geld für Patienten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf