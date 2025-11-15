Feuerteufel (45) steckt Polizeiwagen in Brand

Dreiste Brandstiftungen Freitagabend in Spittal an der Drau: Ein Verdächtiger soll einen direkt vor der Polizeiinspektion parkenden Streifenwagen in Brand gesetzt haben. Auch ein zweites Fahrzeug geriet ins Visier des Feuerteufels. Festnahme!
Couragiert stürmte eine Zeugin gegen 19:55 Uhr in die Polizeiinspektion Spittal an der Drau: Ein vor der Dienststelle abgestellter Streifenwagen würde in Brand stehen. Umgehend lief ein Beamter „bewaffnet“ mit einem Feuerlöscher ins Freie. Und tatsächlich: Ein Hinterreifen des Einsatzfahrzeuges stand in Flammen. „Brand aus“ nach wenigen Sekunden.
Die Brände waren rasch gelöscht. Aber vor allem bei dem zweiten Feuer entstand am Fahrzeug ein hoher Sachschaden.
Lucas Weger, Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau
Sofort wurden die Ermittlungen eingeleitet – und so konnte eine Zeugin ausfindig gemacht werden, die in der Nähe des Tatortes einen verdächtigen Mann beobachtet hatte und diesen auch detailliert beschreiben konnte. Eine großangelegte Fahndung wurde im Stadtgebiet eingeleitet.
Zweites Fahrzeug brennt auf Parkplatz
Im Zuge dessen dann ein weiterer Brand entdeckt wurde: Auf einem öffentlichen Parkplatz stand ebenfalls ein abgestelltes Fahrzeug in Brand. Auch diese Flammen konnten durch die Streifenbesatzung mittels Feuerlöscher vorerst eingedämmt werden. Die weiteren Lösch- und Sicherungsmaßnahmen übernahm schließlich die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau.
Aufgrund der Personenbeschreibung zweier Zeuginnen, mehrerer relevanter Hinweise sowie der intensiven Fahndungsmaßnahmen forschten die Beamten schließlich einen dringend Verdächtigen aus. Und so klopften die Polizisten an die Wohnungstür des 45-Jährigen und legten diesen in Handschellen.
Brandbeschleuniger sichergestellt
Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Fahnder die mutmaßlich bei den Taten getragene Kleidung sowie den möglichen Brandbeschleuniger sicher. Der 45-Jährige, der sich nicht geständig zeigte und die Aussage verweigerte, wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.