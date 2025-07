SPÖ will Akutversorgung an allen Spitälern

Statt dem neuen Klinikum in Niederhofen soll der Standort Rottenmann ausgebaut, die Spitäler in Schladming und Bad Aussee dafür geschwächt werden – der Plan B zum Leitspital sorgte für Kritik an der Landesregierung. Erst vor zwei Tagen waren die Bürgermeister der Region Ausseerland deswegen bei Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Stellvertreterin Manuela Khom und Landesrat Karlheinz Kornhäusl (beide ÖVP) zu Gast. Man will den „vorliegenden Expertenvorschlag weiterentwickeln“.