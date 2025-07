Offener Brief entfacht Leitspital-Debatte neu

Der „Plan B“ für das Leitspital der Region Liezen sorgt seit Wochen nicht nur im Ennstal für Wirbel. Der ursprüngliche Plan eines Klinikums in Stainach wurde von der neuen blau-schwarzen Landesregierung verworfen, stattdessen sollen nun doch die Krankenhäuser in Bad Aussee, Schladming und Rottenmann erhalten werden. Während der Standort Rottenmann zusätzlich gestärkt werden soll, müssen jene in Bad Aussee und Schladming abspecken.