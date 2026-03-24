Premier-League-Ass singt im Brautkleid am Bahnhof

Ja, was ist denn hier los? Premier-League-Profi Joe Worrall vom FC Burnley wird von Fans gefeiert, weil er am Londoner Bahnhof St. Pancraser in einem Brautkleid singt. Dahinter steckt wohl ein Polterabend ...
Worrall steht im Brautkleid mitten in einer Gruppe und singt den Queen-Klassiker „Don’t Stop Me Now“. Schaulustige trauen ihren Augen nicht, filmen die kuriose Szene – und stellen das Video ins Internet!
Der launige Clip ging prompt viral! Die Kommentare der Fans überschlagen sich voller Begeisterung: „Heiratet er? Ich liebe Wozza!“ Ein weiterer Fan schrieb: „Wenn es sein Junggesellenabschied ist. Hut ab vor ihm, er gibt eine reizende Braut ab.“
Und tatsächlich teilte Worrall letztes Jahr auf Instagram von der Verlobung mit Ellie Dawson
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