Zwei Helfer stürzten am Hopfenfeld sechs Meter ab

Auf einem Hopfenfeld in Atzesberg waren am Dienstag drei Männer (34, 36, 71) beschäftigt. Der Jüngste und der Senior fielen dabei von einem Gerüst sechs Meter in die Tiefe. Der 71-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Kepler Uniklinikum geflogen.
Ein 71-Jähriger und ein 34-Jähriger waren am Dienstag gegen 13.25 Uhr als freiwillige Helfer bei einer Hopfendrahtaufhängung am Hopfenfeld in Atzesberg beteiligt. Das Hubgerüst, das am Traktor befestigt war, wurde auf 5,5 Metern ausgefahren. Der 71-Jährige befand sich mit dem 34-Jährigen auf dem Hubgerüst. Der Traktor wurde von einem 36-jährigen Einheimischen gefahren.
Halterung gebrochen
Bei der Hopfendrahtaufhängung brach die Halterung des Schwenkzylinders, wodurch das Hubgerüst zur Seite umfiel. Der 34-Jährige fiel dabei mit dem Gerüst sechs Meter um. Der 71-Jährige versuchte sich noch am oben befestigten Hopfendrahtseil festzuhalten. Jedoch gelang ihm das nicht und fiel ebenfalls sechs Meter in die Tiefe. Der 34-Jährige konnte selbstständig aufstehen und hatte keine Schmerzen.
Der 71-Jährige kam mit dem Bauch am Boden zu liegen und war ansprechbar. In weiterer Folge wurde der 71-Jährige vom Notarzt versorgt und mit dem Christopherus 10 in den Med Campus III gebracht.
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