Zwei Helfer stürzten am Hopfenfeld sechs Meter ab

Halterung gebrochen

Bei der Hopfendrahtaufhängung brach die Halterung des Schwenkzylinders, wodurch das Hubgerüst zur Seite umfiel. Der 34-Jährige fiel dabei mit dem Gerüst sechs Meter um. Der 71-Jährige versuchte sich noch am oben befestigten Hopfendrahtseil festzuhalten. Jedoch gelang ihm das nicht und fiel ebenfalls sechs Meter in die Tiefe. Der 34-Jährige konnte selbstständig aufstehen und hatte keine Schmerzen.