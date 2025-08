Bregenz rettete den Auftakt gerade noch

Beide Teams starteten verhalten auf dem sehr nassen und dadurch ziemlich rutschigen Rasen, Chancen blieben in Hälfte eins Mangelware. Was sich aber in der zweiten Halbzeit ändern sollte. Dort ging es nämlich auf einmal Schlag auf Schlag. Erst verpasste Nussbaumer per Kopf nach Flanke von Johannes Tartarotti, im Gegenzug glänzte SW-Goalie Kilian Kretschmer im Eins-gegen-Eins mit Rapids David Berger. Wenig später war es erneut Nussbaumer, der mit einem Schlenzer knapp scheiterte, wieder nach Tartarotti-Vorarbeit. Und im Gegenzug rettete abermals Goalie Kretschmer gegen Berger.